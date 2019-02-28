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Дальнее зарубежье 28.02.2019 21:44

Лондон призывает Ким Чен Ына думать о благосостоянии народа, а не о ядерной программе

МИД Британии в четверг призвал лидера КНДР Ким Чен Ына совершить конкретные шаги к "необратимой" денуклеаризации.

"Мы продолжим поддерживать попытки Соединенных Штатов добиться результата на переговорах, и мы призываем Ким Чен Ына сделать выбор в пользу благосостояния его собственного народа, а не развития и сохранения незаконных ядерной и ракетной программ", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном после завершения в Ханое саммита КНДР-США.

В Лондоне также призывают Пхеньян "предпринять конкретные шаги к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации".

"Мы надеемся, что переговоры между президентом (США Дональдом - ИФ)Трампом и (лидером КНДР - ИФ) Ким Чен Ыном послужат основой для прогресса. Очевидно, что еще много работы, и мы приветствует приверженность США к продолжению переговоров", - отмечается в заявлении МИД Британии.

В ходе двухдневного саммита, завершившегося в четверг в Ханое, Д.Трампу и Ким Чен Ыну не удалось подписать соглашение. Белый дом запланировал проведение церемонии подписания некого документа на четверг, однако неожиданно отменил ее.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Его итогом стала договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ХАНОЙ, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]