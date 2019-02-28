Спецпосланник ООН по Сирии планирует через несколько недель посетить Дамаск

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен вновь посетить Дамаск.
"Я с нетерпением жду возвращения в Дамаск через несколько недель, а также встречи с комиссиями по переговорам по Сирии после этого", - заявил Г.Педерсен в ходе заседания Совбеза ООН в четверг.
Спецпосланник отметил, что ему необходимо прямое и эффективное взаимодействие с властями Сирии, а также - с сирийской оппозицией.
Также Г.Педерсен сообщил, что он прибудет в ближайший вторник в Вашингтон, а позднее посетит другие столицы, в том числе Лондон, Бейрут, Амман и Пекин.
Норвежский дипломат Г.Педерсен занял пост спецпосланника ООН по Сирии 7 января 2019 года. Его предшественник - Стаффан де Мистура заявил об уходе с поста по личным причинам осенью прошлого года.
Г.Педерсен в качестве спецпредставителя генсека ООН уже посещал Дамаск в середине января.
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