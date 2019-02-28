Ереван анонсирует апрельскую встречу представителей РФ, Ирана, Армении и Грузии по вопросам транзита газа и электроэнергии

Весной в Тегеране планируется провести четырехстороннюю встречу по вопросам топливно-энергетического комплекса с участием Армении, Ирана, России и Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

"С иранской стороны поступило предложение о сотрудничестве с Грузией и Россией в сфере транзита электроэнергии и газа. Есть договоренность о проведении четырехсторонней встречи в Тегеране в апреле", - сказал В.Карапетян армянским СМИ в Иране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Иране с двухдневным официальным визитом.