Ереван анонсирует апрельскую встречу представителей РФ, Ирана, Армении и Грузии по вопросам транзита газа и электроэнергии

Весной в Тегеране планируется провести четырехстороннюю встречу по вопросам топливно-энергетического комплекса с участием Армении, Ирана, России и Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.
"С иранской стороны поступило предложение о сотрудничестве с Грузией и Россией в сфере транзита электроэнергии и газа. Есть договоренность о проведении четырехсторонней встречи в Тегеране в апреле", - сказал В.Карапетян армянским СМИ в Иране.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Иране с двухдневным официальным визитом.
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