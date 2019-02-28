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Регион 28.02.2019 20:45

Ереван анонсирует апрельскую встречу представителей РФ, Ирана, Армении и Грузии по вопросам транзита газа и электроэнергии

Весной в Тегеране планируется провести четырехстороннюю встречу по вопросам топливно-энергетического комплекса с участием Армении, Ирана, России и Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

"С иранской стороны поступило предложение о сотрудничестве с Грузией и Россией в сфере транзита электроэнергии и газа. Есть договоренность о проведении четырехсторонней встречи в Тегеране в апреле", - сказал В.Карапетян армянским СМИ в Иране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Иране с двухдневным официальным визитом.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]