США обеспокоены боевыми действиями в Идлибе, призывают соблюдать режим прекращения огня

США обеспокоены военными действиями в сирийском Идлибе и призывают соблюдать там режим прекращения огня, заявил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

"Мы глубоко обеспокоены как возросшим числом авиаударов, так и другими военными действиями в Идлибе", - сказал Дж.Коэн.

"США решительно призывают стороны поддерживать режим прекращения огня, достигнутый в Идлибе при посредничестве Турции и России", - заявил он.

Также Дж.Коэн призвал участников режима прекращения огня обеспечить защиту мирных жителей и инфраструктуры в провинции Идлиб.

Он предостерег стороны конфликта от проведения крупной военной операции в Идлибе.

"Любая крупная военная операция в Идлибе станет безрассудной эскалацией конфликта и выльется в гуманитарную катастрофу, превосходящую то, за чем мы наблюдали... в Восточной Гуте, Алеппо и Хомсе", - сказал Дж.Коэн.