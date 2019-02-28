Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 3 Мар 4 Мар

Дальнее зарубежье 28.02.2019 23:50

Израильский генпрокурор собирается предъявить Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам - СМИ

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, сообщает в четверг газета "Гаарец".

У Б.Нетаньяху еще есть возможность в ходе слушаний убедить прокурора не выдвигать обвинения против него, отмечают СМИ. Газета не указывает, когда именно состоятся эти слушания.

Обвинения касаются трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

"Вы навредили образу госслужбы и подорвали веру общества в нее", - говорится в решении А.Мандельблита, которое цитирует издание.

Партия Б.Нетаньяху "Ликуд" в четверг попросила Верховный суд Израиля заблокировать публикацию решения генпрокурора, однако получила отказ. Партия хотела, чтобы публикация была отложена до того времени, пока в Израиле 9 апреле не пройдут всеобщие выборы.

СМИ отмечают, что объявление генпрокурора может в значительной степени повлиять на результаты выборов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Нетаньяху заявил о намерениях Израиля не допустить реализации Ираном своих угроз в регионе Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]