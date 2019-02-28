Израильский генпрокурор собирается предъявить Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам - СМИ

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, сообщает в четверг газета "Гаарец".

У Б.Нетаньяху еще есть возможность в ходе слушаний убедить прокурора не выдвигать обвинения против него, отмечают СМИ. Газета не указывает, когда именно состоятся эти слушания.

Обвинения касаются трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

"Вы навредили образу госслужбы и подорвали веру общества в нее", - говорится в решении А.Мандельблита, которое цитирует издание.

Партия Б.Нетаньяху "Ликуд" в четверг попросила Верховный суд Израиля заблокировать публикацию решения генпрокурора, однако получила отказ. Партия хотела, чтобы публикация была отложена до того времени, пока в Израиле 9 апреле не пройдут всеобщие выборы.

СМИ отмечают, что объявление генпрокурора может в значительной степени повлиять на результаты выборов.