Проблемные кредиты населения в инвалюте будут конвертированы в нацвалюту – ЦБ Азербайджана

Проблемные кредиты населения на сумму до $10 тыс. при реструктуризации будут конвертироваться в национальную валюту, заявил в четверг генеральный директор Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев.





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.





"Если должник соглашается реструктуризировать остаток кредитной задолженности после выплаты компенсации, то при этом кроме продления срока и сокращения процентных ставок, задолженность также конвертируется в национальную валюту", - заявил Р. Оруджев в интервью телеканалу Real TV.





По его словам, реструктуризация коснется и тех проблемных кредитов, которые были взяты в национальной валюте после девальвации национальной валюты, при условии, что основная сумма по этим кредитам не превышает 17 тыс. манатов, а выплаты не проводятся в течение 360 дней.





Коснувшись выплаты компенсаций для погашения разницы в манатном эквиваленте, возникшей после девальвации национальной валюты в 2015 году, Р. Оруджев отметил, что она будет выплачиваться только по кредитам на сумму до $10 тыс. При этом, по его словам, компенсацию получат и те, кто уже погасил свою задолженность перед банком по новому курсу, или же уже конвертировал свою задолженность после первой или второй девальвации.





"Выплата компенсаций не будет относится к тем, чья основная задолженность превышает $10 тыс. Был проведен анализ, и было выявлено, что категория населения с долгами по кредитам до $10 тыс. является наиболее чувствительной группой - на них приходится свыше 90% должников. Кстати компенсации получат и наследники уже скончавшихся должников", - отметил Р. Оруджев.





Как сообщалось ранее, указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).





При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 маната ($0,35).





Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.





При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.





Согласно указу, банкам рекомендуется: предлагать клиентам, которые имеют просроченные кредиты, заключать новые кредитные договора с учетом предоставляемых льгот; если физлицо соглашается на реструктуризацию просроченных кредитов, то в течение месяца банки списывают начисленные ему проценты и отзывают из судов иски к нему; принять меры по облегчению долгового бремени физических лиц, чья кредитная задолженность подлежит реструктуризации.





В указе подчеркивается, что компенсации, в первую очередь, будут направлены на погашение задолженности физических лиц перед банками, в том числе и ликвидируемыми, оставшаяся часть же будет передана в распоряжение физлиц.





В рамках процесса реструктуризации, физическим лицам со стороны банков, а банкам со стороны Центрального банка будут предлагаться льготные кредиты сроком на 5 лет с льготным периодом на период один год. Годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым банками будет составлять 1%, по кредитам со стороны Центрального банка для банков - 0,1%. Списание процентов по кредитов также подразумевает списание штрафов и пени.





Ранее глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что данный указ охватит свыше 800 тыс. человек. На эти цели планируется направить свыше 700 млн манатов.

А. Мамедов





