Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 3 Мар 4 Мар

Дальнее зарубежье 01.03.2019 09:15

США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге "исторического" соглашения.

"Прошедшая неделя была фантастической, - заявил Л.Кадлоу в интервью CNBC. - Мы сделали большой шаг вперед в вопросах нетарифных ограничений, а также пошлин на различные виды сырьевых товаров, включая соя-бобы, энергоносители и говядину".

"Прогресс просто огромный, - сказал Л.Кадлоу. - Конечно, мы еще должны послушать, что скажет китайская сторона, что скажет председатель КНР Си Цзиньпин. Я думаю, мы движемся к исключительному, историческому соглашению".

По словам Л.Кадлоу, Китай выразил готовность предпринять ключевые структурные изменения для предотвращения кражи интеллектуальной собственности - этот вопрос был камнем преткновения в переговорах двух стран.

Кроме того, Пекин пообещал существенно сократить субсидии госкомпаниям, а также раскрывать информацию об интервенциях Народного банка КНР (центробанк страны) на валютном рынке, отметил Л.Кадлоу.

По его словам, президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в следующем месяце в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго.

Министр финансов США Стивен Мнучин, выступавший на CNBC вслед за Л.Кадлоу, заявил, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Соглашение пока не заключено, однако мы добились существенного прогресса. Нам все еще предстоит много работы, и мы надеемся продвинуться вперед", - сказал он.

Накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также заявил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем.

"Лайтхайзер сотворил чудо в плане сделки с КНР, - похвалил его в четверг Л.Кадлоу. - Мы еще никогда не заходили так далеко в торговых переговорах с Пекином".

В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ХОД


Похожие новости


Трамп доволен торговыми переговорами с КНР Трамп позитивно оценил ход американо-китайских переговоров по торговле Торговые переговоры между США и Китаем начинаются во вторник - Белый дом Основатель китайской Huawei назвал арест исполнительного директора компании политическим мотивированным Китай обвинил США в попытке подорвать технологическое развитие страны через дискредитацию Huawei Трамп заявил о готовности отложить повышение пошлин в отношении Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]