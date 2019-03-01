США и Китай на пороге исторического соглашения - советник Белого дома

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге "исторического" соглашения.
"Прошедшая неделя была фантастической, - заявил Л.Кадлоу в интервью CNBC. - Мы сделали большой шаг вперед в вопросах нетарифных ограничений, а также пошлин на различные виды сырьевых товаров, включая соя-бобы, энергоносители и говядину".
"Прогресс просто огромный, - сказал Л.Кадлоу. - Конечно, мы еще должны послушать, что скажет китайская сторона, что скажет председатель КНР Си Цзиньпин. Я думаю, мы движемся к исключительному, историческому соглашению".
По словам Л.Кадлоу, Китай выразил готовность предпринять ключевые структурные изменения для предотвращения кражи интеллектуальной собственности - этот вопрос был камнем преткновения в переговорах двух стран.
Кроме того, Пекин пообещал существенно сократить субсидии госкомпаниям, а также раскрывать информацию об интервенциях Народного банка КНР (центробанк страны) на валютном рынке, отметил Л.Кадлоу.
По его словам, президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в следующем месяце в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго.
Министр финансов США Стивен Мнучин, выступавший на CNBC вслед за Л.Кадлоу, заявил, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.
"Соглашение пока не заключено, однако мы добились существенного прогресса. Нам все еще предстоит много работы, и мы надеемся продвинуться вперед", - сказал он.
Накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также заявил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем.
"Лайтхайзер сотворил чудо в плане сделки с КНР, - похвалил его в четверг Л.Кадлоу. - Мы еще никогда не заходили так далеко в торговых переговорах с Пекином".
В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.
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