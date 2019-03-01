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Дальнее зарубежье 01.03.2019 09:48

Бывшего адвоката Трампа вновь допросят в американском конгрессе

Конгрессмены приняли решение повторно допросить Майкла Коэна - бывшего адвоката Дональда Трампа, 6 марта он вновь будет отвечать на вопросы в комитете по разведке палаты представителей, сообщают СМИ.

М.Коэн в четверг уже давал показания в комитете, слушания, которые стали уже третьими в конгрессе за эту неделю, проходили в закрытом режиме.

Глава комитета Адам Шифф заявил после слушаний: "Сегодня прошли очень продуктивные слушания, он (М.Коэн - ИФ) смог пролить свет на многие вопросы, которые очень важны для нашего расследования, и мы смогли подробно изучить их", - сказал А.Шифф.

Он добавил, что намеревался опубликовать стенограмму показаний адвоката "в соответствующее время".

Накануне М.Коэн выступил в комитете палаты представителей по надзору и правительственной реформе. Экс-адвокат в течение пяти часов давал показания, отвечая на вопросы конгрессменов о годах работы с Дональдом Трампом. За день до этого в комитете по разведке Сената США за закрытыми дверями прошли слушания с участием экс-адвоката.

Ранее М.Коэн, выступая перед членами комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе, назвал Д.Трампа "расистом", "аферистом" и "обманщиком".

Между тем, он заявил, что у него нет доказательств сговора лично Дональда Трампа или сотрудников его предвыборного штаба с РФ.

На 16 марта в комитете по разведки также намечены слушания бизнесмена Феликса Сатера, выходца из России, который ранее уже допрашивался в конгрессе по поводу проекта строительства в Москве "Башни Трампа", к которому он имел отношение.

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Тэги: США, АДВОКАТ, КОНГРЕСС, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]