США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

За информацию о месте нахождения Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного США ранее лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена назначена награда в $1 млн, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении перечисляются преступления "Аль-Каиды" против США и их граждан, и говорится: "Мы призываем всех, кто владеет информацией об этом человеке, связаться за вознаграждение с управлением юстиции".

Вся информация будет строго конфиденциальной, подчеркивается в сообщении.