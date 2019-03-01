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Дальнее зарубежье 01.03.2019 09:19

США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

За информацию о месте нахождения Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного США ранее лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена назначена награда в $1 млн, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении перечисляются преступления "Аль-Каиды" против США и их граждан, и говорится: "Мы призываем всех, кто владеет информацией об этом человеке, связаться за вознаграждение с управлением юстиции".

Вся информация будет строго конфиденциальной, подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТЕРРОРИСТ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]