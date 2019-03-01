Нефтяной рынок начал март ростом, Brent поднялась до $66,55 за баррель

Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу, рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 увеличилась на $0,24 (0,36%) - до $66,55 за баррель. Накануне майская Brent подешевела на $0,27 (0,41%) - до $66,31 за баррель. Кроме того, в четверг завершились торги апрельским контрактом на Brent - на отметке $66,03 за баррель, в последнюю сессию он потерял 0,5% стоимости.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,17 (0,30%) - до $57,39 за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI подорожала на $0,28 (0,49%), до $57,22 за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

В среду стало известно, что на фоне этих ограничений США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до 346 тыс. баррелей в сутки (б/с) - самого низкого уровня с 2010 года.

Нигерия в феврале выполнила свою часть соглашения ОПЕК+ об уровне производства нефти, заявил министр нефти страны Эммануэль Качикву в интервью в четверг. Ранее Нигерия обещала уменьшить добычу на 53 тыс. б/с.

"Ценовые колебания означают, что ОПЕК нужно проявить больше сплоченности, больше решимости защитить рынок", - сказал нигерийский министр.