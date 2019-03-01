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Дальнее зарубежье 01.03.2019 10:44

Помпео заявил об опасности, исходящей от использования оборудования китайской компании Huawei

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что все, кто использует оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, должны "держать глаза широко открытыми".

"Наша задача - поделиться со всем миром рисками, которые ассоциируются с этой технологией: риском для филиппинского народа, филиппинского общества, риском того, что Америка может быть не в состоянии работать в определенных условиях, если используются технологии Huawei", - заявил он на пресс-конференции в рамках визита в Манилу.

Госсекретарь сделал это заявление в ответ на вопрос о том, как он оценивает планы Филиппин использовать технологии китайской компании для модернизации структуры телекоммуникации в стране.

М.Помпео добавил: "Мы хотим убедиться в том, что в мире широко открыты глаза на опасность, если эти технологии станут частью основы инфраструктуры или сетей".

США обвиняют Huawei в том, что компания помимо основных функций с помощью своего оборудования занимается разведывательной деятельностью в пользу китайского правительства.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИЯ, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]