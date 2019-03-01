Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент

Южная Корея продолжит вместе с США и КНДР работать над тем, чтобы заключение соглашения по денуклеаризации стало возможным, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.
"Моя администрация будет тесно контактировать и сотрудничать с Соединенными Штатами и Северной Кореей, чтобы содействовать переговорам по полному урегулированию проблемы любыми средствами", - сказал он в пятницу, выступая в Сеуле.
Мун Чжэ Ин также отметил, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером, включая развитие туризма на горе Кумган и промышленный комплекс Кэсон.
Как сообщалось, ханойский саммит США-КНДР завершился в минувший четверг без конкретных результатов.
Президент Дональд Трамп настаивал на полной денуклеаризации Северной Кореи как условия для отмены санкций, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын предлагал поэтапную денуклеаризацию в обмен на частичное ослабление США санкционного режима.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил журналистам в Ханое, что Ким Чен Ын предлагал отменить часть санкций, которые "имеют отношение к жизни населения и не касаются военной области".
В обмен, по его словам, КНДР готова пойти на полный демонтаж всех производственных мощностей ядерного объекта в Йонбене.
"Это самый большой шаг в области денуклеаризации, на который мы можем пойти с учетом уровня доверия между нашими странами", - подчеркнул дипломат.
Замглавы МИД Северной Кореи Чхой Сон Хуэй, комментируя итоги саммита, заявил, что "руководитель Ким Чен Ын, возможно, лишился энтузиазма в области сделки с США в будущем".
В то же время представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Северная Корея хотела получить "много-много миллиардов долларов за счет отмены санкций", в то время как сама "не хотела полного замораживания программ, касающихся своего оружия массового уничтожения".
"Президент в ходе дискуссий призвал северных корейцев идти дальше. Президент призвал председателя Кима пойти ва-банк. И мы собирались..., мы были готовы пойти ва-банк", - сказал чиновник.
По его словам, проблема в том, что комплекс в Йонбене состоит из более чем 300 различных объектов.
"То, что северные корейцы предложили нам, было закрытием части йонбеньского комплекса", - заявил он.
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