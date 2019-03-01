Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

Дальнее зарубежье 01.03.2019 11:03

Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент

Южная Корея продолжит вместе с США и КНДР работать над тем, чтобы заключение соглашения по денуклеаризации стало возможным, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

"Моя администрация будет тесно контактировать и сотрудничать с Соединенными Штатами и Северной Кореей, чтобы содействовать переговорам по полному урегулированию проблемы любыми средствами", - сказал он в пятницу, выступая в Сеуле.

Мун Чжэ Ин также отметил, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером, включая развитие туризма на горе Кумган и промышленный комплекс Кэсон.

Как сообщалось, ханойский саммит США-КНДР завершился в минувший четверг без конкретных результатов.

Президент Дональд Трамп настаивал на полной денуклеаризации Северной Кореи как условия для отмены санкций, в то время как лидер КНДР Ким Чен Ын предлагал поэтапную денуклеаризацию в обмен на частичное ослабление США санкционного режима.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил журналистам в Ханое, что Ким Чен Ын предлагал отменить часть санкций, которые "имеют отношение к жизни населения и не касаются военной области".

В обмен, по его словам, КНДР готова пойти на полный демонтаж всех производственных мощностей ядерного объекта в Йонбене.

"Это самый большой шаг в области денуклеаризации, на который мы можем пойти с учетом уровня доверия между нашими странами", - подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД Северной Кореи Чхой Сон Хуэй, комментируя итоги саммита, заявил, что "руководитель Ким Чен Ын, возможно, лишился энтузиазма в области сделки с США в будущем".

В то же время представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил журналистам, что Северная Корея хотела получить "много-много миллиардов долларов за счет отмены санкций", в то время как сама "не хотела полного замораживания программ, касающихся своего оружия массового уничтожения".

"Президент в ходе дискуссий призвал северных корейцев идти дальше. Президент призвал председателя Кима пойти ва-банк. И мы собирались..., мы были готовы пойти ва-банк", - сказал чиновник.

По его словам, проблема в том, что комплекс в Йонбене состоит из более чем 300 различных объектов.

"То, что северные корейцы предложили нам, было закрытием части йонбеньского комплекса", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]