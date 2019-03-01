Amnesty International призывает Таджикистан освободить оппозиционера Гадоева

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к генеральному прокурору Таджикистана Юсуфу Рахмону с призывом об освобождении одного из лидеров таджикской оппозиции, бывшего главы движения "Группа 24" Шарофиддина Гадоева.
"Если он находится под стражей в правоохранительных органах Таджикистана и нет достаточных достоверных доказательств совершения им уголовных преступлений, немедленно освободите его в соответствии с нормами международного права", - говорится в обращении правозащитников, опубликованном на сайте организации.
Amnesty International также просит генерального прокурора Таджикистана обеспечить защиту Ш.Гадоева от пыток и других видов жестокого обращения, обеспечить беспрепятственный доступ к нему адвоката и членов семьи, а также при необходимости обеспечить оказание медицинской помощи.
Правозащитники выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве и принудительным возвращением Ш.Гадоева в Таджикистан. В заявлении Amnesty International отмечается, что МИД Нидерландов, где таджикский оппозиционер проживал на законных основаниях, получил от властей Таджикистана подтверждение ареста Ш.Гадоева "за совершение преступных деяний".
В минувший понедельник сообщалось, что четыре международные правозащитные организации обвинили Россию и Таджикистан в незаконном задержании Ш.Гадоева и его насильственном возвращении в Душанбе.
Совместное заявление Ассоциации мигрантов Центральной Азии, Ассоциации "Права человека в Центральной Азии", Human Rights Watch и Норвежского Хельсинкского комитета было опубликовано на сайте Human Rights Watch.
Как утверждают правозащитники, Ш.Гадоев 13 февраля вылетел из Амстердама в Москву с билетом в оба конца на встречи с "официальными лицами из Совета безопасности России" по поводу политических событий в Таджикистане. Источники, расследующие это дело, сообщают, что 14 февраля во второй половине дня сотрудники российских спецслужб встретили его в его отеле, чтобы отвезти на встречу.
"Российские сотрудники спецслужб на второй машине остановили машину Гадоева, заставили его сесть в их машину и отвезли его в московский аэропорт Домодедово. Российские офицеры, избежав паспортного контроля, посадили Гадоева на рейс "Сомон Эйр", рейс 1223 в Душанбе. (. . .) Во время полета Гадоева сопровождали сотрудники силовых структур Таджикистана, которые избили его и надели ему на голову мешок. Гадоев был доставлен в таком состоянии прямо в агентство МВД Таджикистана по борьбе с организованной преступностью рано утром 15 февраля", - пишут авторы заявления.
Они отмечают, что Ш.Гадоев может быть подвергнут жестокому обращению на родине. "Международные партнеры Таджикистана, в частности дипломатические представительства, должны добиться встречи с ним и потребовать от таджикских властей обеспечения беспрепятственного доступа к адвокату и свиданий с членами семьи", - говорится в заявлении.
Правозащитники отмечают, что Россия является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека, и любое участие государственных органов во внесудебной выдаче Ш.Гадоева Таджикистану является серьезным нарушением.
Ранее Министерство внутренних дел Таджикистана разместило на своем официальном сайте видеообращение Ш.Гадоева, в котором он заявляет, что вернулся на родину добровольно. Однако позже, 19 февраля, оппозиционный Национальный Альянс Таджикистана выложил в сети видео, в котором Ш.Гадоев заявляет, что если его вдруг "обнаружат" в Таджикистане, или увидят его выступление с раскаянием по каналам таджикского ТВ, или власти будут говорить о его добровольном возвращении на родину, то это означает, что он похищен и насильно увезен на родину.
Ш.Гадоев возглавлял "Группу 24" в 2015-2016 годах после убийства в Стамбуле ее основателя Умарали Кувватова. "Группа 24", состоящая из представителей таджикской оппозиции в эмиграции, запрещена в Таджикистане как экстремистское движение.
Президент Азербайджана утвердил протоколы в рамках соглашения по сотрудничеству в сфере безопасности на Каспии.
Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2019 года накоплено около $57,7 млн
Россия не идет на переговоры о цене на газ с 2020 года - Лукашенко
Нефть стабильна в пятницу, Brent торгуется у $66,3 за баррель
УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
Президент Алиев ожидает положительных результатов от внедрения ОМС в Азербайджане
Россия депортировала в Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в связях с армянскими спецслужбами и антиазербайджанской деятельности - СГБ
Правительство Азербайджана в 2019г направит свыше $1,3 млрд на социальные инициативы президента Алиева
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»