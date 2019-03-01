Amnesty International призывает Таджикистан освободить оппозиционера Гадоева

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к генеральному прокурору Таджикистана Юсуфу Рахмону с призывом об освобождении одного из лидеров таджикской оппозиции, бывшего главы движения "Группа 24" Шарофиддина Гадоева.

"Если он находится под стражей в правоохранительных органах Таджикистана и нет достаточных достоверных доказательств совершения им уголовных преступлений, немедленно освободите его в соответствии с нормами международного права", - говорится в обращении правозащитников, опубликованном на сайте организации.

Amnesty International также просит генерального прокурора Таджикистана обеспечить защиту Ш.Гадоева от пыток и других видов жестокого обращения, обеспечить беспрепятственный доступ к нему адвоката и членов семьи, а также при необходимости обеспечить оказание медицинской помощи.

Правозащитники выразили обеспокоенность в связи с задержанием в Москве и принудительным возвращением Ш.Гадоева в Таджикистан. В заявлении Amnesty International отмечается, что МИД Нидерландов, где таджикский оппозиционер проживал на законных основаниях, получил от властей Таджикистана подтверждение ареста Ш.Гадоева "за совершение преступных деяний".

В минувший понедельник сообщалось, что четыре международные правозащитные организации обвинили Россию и Таджикистан в незаконном задержании Ш.Гадоева и его насильственном возвращении в Душанбе.

Совместное заявление Ассоциации мигрантов Центральной Азии, Ассоциации "Права человека в Центральной Азии", Human Rights Watch и Норвежского Хельсинкского комитета было опубликовано на сайте Human Rights Watch.

Как утверждают правозащитники, Ш.Гадоев 13 февраля вылетел из Амстердама в Москву с билетом в оба конца на встречи с "официальными лицами из Совета безопасности России" по поводу политических событий в Таджикистане. Источники, расследующие это дело, сообщают, что 14 февраля во второй половине дня сотрудники российских спецслужб встретили его в его отеле, чтобы отвезти на встречу.

"Российские сотрудники спецслужб на второй машине остановили машину Гадоева, заставили его сесть в их машину и отвезли его в московский аэропорт Домодедово. Российские офицеры, избежав паспортного контроля, посадили Гадоева на рейс "Сомон Эйр", рейс 1223 в Душанбе. (. . .) Во время полета Гадоева сопровождали сотрудники силовых структур Таджикистана, которые избили его и надели ему на голову мешок. Гадоев был доставлен в таком состоянии прямо в агентство МВД Таджикистана по борьбе с организованной преступностью рано утром 15 февраля", - пишут авторы заявления.

Они отмечают, что Ш.Гадоев может быть подвергнут жестокому обращению на родине. "Международные партнеры Таджикистана, в частности дипломатические представительства, должны добиться встречи с ним и потребовать от таджикских властей обеспечения беспрепятственного доступа к адвокату и свиданий с членами семьи", - говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что Россия является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека, и любое участие государственных органов во внесудебной выдаче Ш.Гадоева Таджикистану является серьезным нарушением.

Ранее Министерство внутренних дел Таджикистана разместило на своем официальном сайте видеообращение Ш.Гадоева, в котором он заявляет, что вернулся на родину добровольно. Однако позже, 19 февраля, оппозиционный Национальный Альянс Таджикистана выложил в сети видео, в котором Ш.Гадоев заявляет, что если его вдруг "обнаружат" в Таджикистане, или увидят его выступление с раскаянием по каналам таджикского ТВ, или власти будут говорить о его добровольном возвращении на родину, то это означает, что он похищен и насильно увезен на родину.

Ш.Гадоев возглавлял "Группу 24" в 2015-2016 годах после убийства в Стамбуле ее основателя Умарали Кувватова. "Группа 24", состоящая из представителей таджикской оппозиции в эмиграции, запрещена в Таджикистане как экстремистское движение.