Пакистанские власти вернут Индии задержанного пилота сбитого истребителя МиГ-21 индийских ВВС для снижения напряженности в двусторонних отношениях, передают в пятницу местные СМИ.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что возвращение на родину задержанного пилота будет "мирным жестом" по отношению к Индии.

По их информации, военный пилот Абхинандан Вартхаман будет передан индийской стороне на пограничном пункте Вагах.

Накануне пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.