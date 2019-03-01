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Происшествия 01.03.2019 10:52

15 работников маркета на юге Азербайджана отравились химическими препаратами, они отпущены домой после получения медицинской помощи - Минздрав

Массовое отравление химическим веществом произошло среди работников одного из маркетов в Джалилабадском районе (на юге Азербайджана), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

«15 человек обратились примерно в 5 часов вечера 28 февраля в Джалилабадскую центральную районную больницу с подозрением на отравление. Состояние троих из них характеризовалось как средней тяжести», - сказал П.Абубекиров.

По его словам, 12 человек были отпущены домой в четверг вечером после оказания им необходимой медицинской помощи.

«Трое оставшихся выписаны сегодня утром. По предварительной версии, причиной отравление стали химические препараты, используемые при уборке. Все обратившиеся за помощью работают в одном маркете», - отметил П.Абубекиров.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ОТРАВЛЕНИЕ, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]