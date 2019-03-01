15 работников маркета на юге Азербайджана отравились химическими препаратами, они отпущены домой после получения медицинской помощи - Минздрав

Массовое отравление химическим веществом произошло среди работников одного из маркетов в Джалилабадском районе (на юге Азербайджана), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

«15 человек обратились примерно в 5 часов вечера 28 февраля в Джалилабадскую центральную районную больницу с подозрением на отравление. Состояние троих из них характеризовалось как средней тяжести», - сказал П.Абубекиров.

По его словам, 12 человек были отпущены домой в четверг вечером после оказания им необходимой медицинской помощи.

«Трое оставшихся выписаны сегодня утром. По предварительной версии, причиной отравление стали химические препараты, используемые при уборке. Все обратившиеся за помощью работают в одном маркете», - отметил П.Абубекиров.

Р.Бабаев