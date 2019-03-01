SOCAR Balkans планирует деятельность в Болгарии – глава компании

Компания SOCAR Balkans (балканская «дочка» SOCAR/ГНКАР) подготовит модель для ведения бизнеса в Болгарии, сообщил глава компании Мурад Гейдаров.
«Каждый рынок предлагает не только преимущества, но и является территорией конкуренции между разными игроками, поэтому мы хотим быть готовы. Эля этого мы пригласили консультантов, которые представят нам оптимальную модель для ведения бизнеса в Болгарии. На основании этого анализа мы подготовим решение и подберем подходящий момент для выхода на болгарский рынок», - заявил М.Гейдаров в эфире Bloomberg TV Bulgaria.
По его словам, необходимо провести исследования рынка, для оценки его возможностей и особенностей для вхождения.
М.Гейдаров отметил, что подобная стратегия компанией была принята и в других странах – Греции, Турции.
«Наша стратегия предусматривает участие в проектах (Балканского –ИФ) региона, и Болгария остается самым привлекательным рынком для нас. Я бы сказал, что Болгария является нашим окном на европейский рынок, и конкретнее к рынкам Юго-Восточной Европы», - подчеркнул он.
Глава SOCAR Balkans также отметил, что между SOCAR и Болгарией налажено успешное сотрудничество, одним из элементов которого является поставка в эту страну азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз с 2020 года.
«Кроме того, Азербайджан пристально следит и за процессом создания газового хаба «Балкан», который является важным элементов энергетической стратегии Болгарии», - заявил М.Гейдаров.
Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз.
Н.Аббасова
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