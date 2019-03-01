Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

ТЭК 01.03.2019 11:02

SOCAR Balkans планирует деятельность в Болгарии – глава компании

Компания SOCAR Balkans (балканская «дочка» SOCAR/ГНКАР) подготовит модель для ведения бизнеса в Болгарии, сообщил глава компании Мурад Гейдаров.

«Каждый рынок предлагает не только преимущества, но и является территорией конкуренции между разными игроками, поэтому мы хотим быть готовы. Эля этого мы пригласили консультантов, которые представят нам оптимальную модель для ведения бизнеса в Болгарии. На основании этого анализа мы подготовим решение и подберем подходящий момент для выхода на болгарский рынок», - заявил М.Гейдаров в эфире Bloomberg TV Bulgaria.

По его словам, необходимо провести исследования рынка, для оценки его возможностей и особенностей для вхождения.

М.Гейдаров отметил, что подобная стратегия компанией была принята и в других странах – Греции, Турции.

«Наша стратегия предусматривает участие в проектах (Балканского –ИФ) региона, и Болгария остается самым привлекательным рынком для нас. Я бы сказал, что Болгария является нашим окном на европейский рынок, и конкретнее к рынкам Юго-Восточной Европы», - подчеркнул он.

Глава SOCAR Balkans также отметил, что между SOCAR и Болгарией налажено успешное сотрудничество, одним из элементов которого является поставка в эту страну азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз с 2020 года.

«Кроме того, Азербайджан пристально следит и за процессом создания газового хаба «Балкан», который является важным элементов энергетической стратегии Болгарии», - заявил М.Гейдаров.

Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, SOCAR, ПЛАНЫ


Похожие новости


София заинтересована в инвестициях SOCAR в газораспределительную сеть Болгарии SOCAR изучит возможности газификации Болгарии SOCAR заинтересована в участии в проекте расширения ПГХ «Чирен» в Болгарии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]