Попавшихся на допинге эстонских лыжников надо сурово наказать, считают в Таллине

Союз лыжного спорта Эстонии осудил применение допинга лыжниками Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу, задержанными на Чемпионате мира в Австрии.
"К сожалению, союз лыжного спорта Эстонии должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веэрпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга не может быть никакого оправдания", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Союза.
Организация высказалась за суровое наказание употреблявших допинг лыжников.
В сообщении отмечается, что спортсмены тренировались в рядах команды Team Haanja. Как с Team Haanja, так и с командой признавшегося в употреблении допинга казахстанского лыжника Алексея Полторанина были связаны эстонские тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу.
27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии объявили о раскрытии международной допинговой сети. Были проведены обыски в расположении нескольких сборных на Чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Кроме пятерых спортсменов в австрийском Зеефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.
В четверг вечером пятерых спортсменов выпустили на свободу. Все они признались в нарушении допинговых правил.
Следствие продолжается. Лыжникам грозит тюремное заключение сроком до трех лет.
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