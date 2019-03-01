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Дальнее зарубежье 01.03.2019 11:48

Попавшихся на допинге эстонских лыжников надо сурово наказать, считают в Таллине

Союз лыжного спорта Эстонии осудил применение допинга лыжниками Карелом Таммъярвом и Андреасом Веэрпалу, задержанными на Чемпионате мира в Австрии.

"К сожалению, союз лыжного спорта Эстонии должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веэрпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга не может быть никакого оправдания", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Союза.

Организация высказалась за суровое наказание употреблявших допинг лыжников.

В сообщении отмечается, что спортсмены тренировались в рядах команды Team Haanja. Как с Team Haanja, так и с командой признавшегося в употреблении допинга казахстанского лыжника Алексея Полторанина были связаны эстонские тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии объявили о раскрытии международной допинговой сети. Были проведены обыски в расположении нескольких сборных на Чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Кроме пятерых спортсменов в австрийском Зеефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.

В четверг вечером пятерых спортсменов выпустили на свободу. Все они признались в нарушении допинговых правил.

Следствие продолжается. Лыжникам грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЛЫЖНИКИ, ДОПИНГ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]