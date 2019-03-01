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Финансы 01.03.2019 11:19

Toyota Abseron Center стала акционером СК Baki Sigorta с долей 16,8255%

ООО «Toyota Abseron Center» стало акционером азербайджанской страховой компании Baki Sigorta.

Согласно материалам Палаты по надзору за финансовыми рынками, Toyota Abseron Center в октябре 2018 года осуществила две сделки по покупке акций Baki Sigorta. В частности, Toyota Abseron Center приобрела 1449 акций страховой компании на общую сумму 1 млн 101,24 тыс. манатов (по одной сделке приобретены акции на 400,52 тыс. манатов, по второй – на 700,72 тыс. манатов), ее доля в капитале компании составила 16,8255%.

При этом регулятор не указывает как изменилась структура акционеров страховщика в результате данных сделок.

СК Baki Sigorta приступила к деятельности с 1 октября 2007 года. Акционерами компании по данным на 30 июня 2018 года являлись: Bank Respublika (57,9785%), ООО «Daimond Motors» (9,375%), ООО «Subaru Azerbaycan» (9,375%), ООО «YeniMotor» (9,375%), физические лица Мурад Рагимов (6,9653%), Бехбуд Наджафов (6,9312%). Уставный капитал компаниибыл равен 8 млн 925 тыс. 439,65 манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]