ЦБ Азербайджана планирует 4 марта на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 4 марта 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«ЦБА 4 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней», - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,26%-9,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков