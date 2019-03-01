Пакистан готов принять посредничество России в мирных переговорах с Индией - глава МИД

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши согласился с инициативой России взять роль посредника в снижении напряженности между Дели и Исламабадом, передают в пятницу пакистанские СМИ.

"Лавров (глава МИД России Сергей Лавров - ИФ) предложил посредничество. Я не знаю о (позиции) Индии, но я хочу сказать, что Пакистан готов принять предложение России о мирных переговорах", - приводит слова М.Куреши пакистанская газета The Dawn.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может предоставить площадку для организации переговоров между Пакистаном и Индией для урегулирования обострившегося между ними конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание.

"Если они захотят, то, конечно", - заявил С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос о предоставлении переговорной площадки.

Ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией.

В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.