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Транспорт и связь 01.03.2019 11:51

Коммуникационный форум Baltic Weekend впервые пройдет в Баку в апреле

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend впервые пройдет в Баку 18-19 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

«В работе форума примут участие более 100 делегатов из представителей коммуникационного рынка (специалисты в области PR, рекламы и маркетинга), правительства бизнеса и СМИ. Будут обсуждаться вопросы трансформации коммуникационного рынка, глобальные тренды, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса», - отмечается в информации.

В качестве спикеров форума выступят ведущие специалисты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества – директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, а также представители власти, медиа и отраслевых ассоциаций.

Организатором форума является компания SPN Communications

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОРУМ, КОММУНИКАЦИИ, АНОНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]