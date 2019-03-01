Коммуникационный форум Baltic Weekend впервые пройдет в Баку в апреле

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend впервые пройдет в Баку 18-19 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

«В работе форума примут участие более 100 делегатов из представителей коммуникационного рынка (специалисты в области PR, рекламы и маркетинга), правительства бизнеса и СМИ. Будут обсуждаться вопросы трансформации коммуникационного рынка, глобальные тренды, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса», - отмечается в информации.

В качестве спикеров форума выступят ведущие специалисты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества – директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, а также представители власти, медиа и отраслевых ассоциаций.

Организатором форума является компания SPN Communications

Н.Аббасова