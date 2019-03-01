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ТЭК 01.03.2019 11:59

Астраханский порт отправит первую партию обогащенного урана в Иран по "Каспийскому ядерному маршруту"

Астраханский порт Оля получил лицензию на перевалку ядерных грузов и готов отправить первую партию топлива для АЭС "Бушер" в Иране, сообщил директор АО "Морской торговый порт Оля" Александр Мельников.

"Получили лицензию на перевалку ядерных материалов. Будем обслуживать Каспийский ядерный маршрут. Это поставки топлива для иранских атомных электростанций, свежее ядерное топливо для электростанции "Бушер". Одна партия топлива составляет 200 с небольшим тонн, ее хватает на несколько лет, и она обеспечит работу всей станции", - сказал А. Мельников журналистам.

Он подчеркнул, что поставки такого топлива через астраханский порт будут осуществляться впервые. "Скорее всего, весной (будет первая поставка - ИФ), не могу сказать точнее", - добавил глава порта, уточнив, что ранее Иран получал ядерное топливо самолетами.

Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. В октябре 2017 года "Росатом" начал строительство II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт. Получение строительной лицензии по второму блоку АЭС "Бушер" ожидается к лету 2019 года, "первый бетон" - в III квартале 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, УРАН, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]