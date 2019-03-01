Лукашенко уверен, что у России нет намерения инкорпорировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у властей России нет намерения включить республику в состав РФ.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - подчеркнул он.

Как заметил президент, если сегодня в Белоруссии вынести на референдум вопрос об объединении двух государств, о включении страны в состав России, "98% проголосуют против".

По его мнению, это обусловлено не тем, что белорусское общество настроено против России. "Выросло новое поколение и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме - как родные, как близкие", - сказал глава государства.

А.Лукашенко подчеркнул, что "белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире". Что в этом плохого?" - задал вопрос президент.

"Я думаю, этим путем надо идти и, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию, нельзя делать тех шагов, которые будут во вред", - сказал глава государства.