Лукашенко уверен, что у России нет намерения инкорпорировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у властей России нет намерения включить республику в состав РФ.
"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.
"Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - подчеркнул он.
Как заметил президент, если сегодня в Белоруссии вынести на референдум вопрос об объединении двух государств, о включении страны в состав России, "98% проголосуют против".
По его мнению, это обусловлено не тем, что белорусское общество настроено против России. "Выросло новое поколение и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме - как родные, как близкие", - сказал глава государства.
А.Лукашенко подчеркнул, что "белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире". Что в этом плохого?" - задал вопрос президент.
"Я думаю, этим путем надо идти и, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию, нельзя делать тех шагов, которые будут во вред", - сказал глава государства.
Президент Азербайджана утвердил протоколы в рамках соглашения по сотрудничеству в сфере безопасности на Каспии.
Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2019 года накоплено около $57,7 млн
Россия не идет на переговоры о цене на газ с 2020 года - Лукашенко
Нефть стабильна в пятницу, Brent торгуется у $66,3 за баррель
УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
Президент Алиев ожидает положительных результатов от внедрения ОМС в Азербайджане
Россия депортировала в Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в связях с армянскими спецслужбами и антиазербайджанской деятельности - СГБ
Правительство Азербайджана в 2019г направит свыше $1,3 млрд на социальные инициативы президента Алиева
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»