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СНГ 01.03.2019 12:15

Лукашенко уверен, что у России нет намерения инкорпорировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у властей России нет намерения включить республику в состав РФ.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал А.Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - подчеркнул он.

Как заметил президент, если сегодня в Белоруссии вынести на референдум вопрос об объединении двух государств, о включении страны в состав России, "98% проголосуют против".

По его мнению, это обусловлено не тем, что белорусское общество настроено против России. "Выросло новое поколение и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме - как родные, как близкие", - сказал глава государства.

А.Лукашенко подчеркнул, что "белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире". Что в этом плохого?" - задал вопрос президент.

"Я думаю, этим путем надо идти и, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию, нельзя делать тех шагов, которые будут во вред", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]