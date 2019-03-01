Нафтогаз: Газпром все еще не выполняет решение арбитража по транзитному спору, проценты достигли $200 млн

Долг ПАО "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн, сообщила пресс-служба НАК со ссылкой на исполнительного директора компании Юрий Витренко.

"Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - привела пресс-служба его слова.

В НАК напомнили, что "Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время "Нафтогаз" начал процессы для принудительного взыскания долга с "Газпрома" в юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно - и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению "Нафтогаза" уже заморозили активы российской компании.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованного объема газа для транзита.

В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф в размере $4,63 млрд за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне $2,56 млрд. "Газпром" оспорил это решение в шведском суде. Не дожидаясь завершения рассмотрения апелляции, "Нафтогаз" развернул кампанию по аресту зарубежных активов "Газпрома".