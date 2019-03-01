Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9337 RUR   0.0258 GBR   2.2547 TRY   0.3183

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.22 0.28 Brent 66.03 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 3 Мар 4 Мар

ТЭК 01.03.2019 12:22

Нафтогаз: Газпром все еще не выполняет решение арбитража по транзитному спору, проценты достигли $200 млн

Долг ПАО "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд увеличился почти на $200 млн, сообщила пресс-служба НАК со ссылкой на исполнительного директора компании Юрий Витренко.

"Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража в транзитном деле и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - привела пресс-служба его слова.

В НАК напомнили, что "Газпром" ровно год не выполняет решение арбитража по транзитному делу, инициировав его обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

В то же время "Нафтогаз" начал процессы для принудительного взыскания долга с "Газпрома" в юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно - и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.

Суды в Нидерландах и Великобритании по обращению "Нафтогаза" уже заморозили активы российской компании.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованного объема газа для транзита.

В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф в размере $4,63 млрд за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне $2,56 млрд. "Газпром" оспорил это решение в шведском суде. Не дожидаясь завершения рассмотрения апелляции, "Нафтогаз" развернул кампанию по аресту зарубежных активов "Газпрома".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГАЗПРОМ, ДОЛГИ


Похожие новости


"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РФ "Нафтогаз Украины" в 2017 г. планирует привлечь под госгарантии $500 млн у ВБ и $200 млн - у IFC Кабмин Украины предоставил "Нафтогазу" госгарантии на $300 млн по кредиту ЕБРР Нафтогаз перевел Газпрому $30 млн предоплаты за поставки в апреле «Нафтогаз Украины» сообщает, что выполнит увеличенную заявку «Газпрома» на транзит газа в ЕС Дефицит "Нафтогаза Украины" оценивается в 62 млрд грн в 2014г. - меморандум с МВФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]