Белоруссия и Россия должны сначала разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем обсуждать объединение двух стран, считает президент республики Александр Лукашенко.

"Давайте снимем все проблемы (...) - проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то объединениях даже говорить не должны", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.

При этом президент подчеркнул, что "пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем".

Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. "Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу", - заметил глава государства.

"Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы", - сказал президент.