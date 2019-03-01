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Бизнес и законодательство 01.03.2019 12:24

Азербайджан и Саудовская Аравия на заседании МПК в Баку обсудят расширение экономсотрудничества

Пятое заседание межправительственной комиссии Азербайджан - Саудовская Аравия по экономическому, торговому, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству (МПК), пройдет 4 марта в Баку, сообщает министерство финансов Азербайджана.

«На повестку дня МПК будут вынесены вопросы развития и укрепления торговых отношений и увеличение торгового оборота. Кроме этого, в ходе заседания будут обсуждены вопросы сотрудничества в сферах АПК, топливно-энергетическом секторе, пищевой безопасности, ИКТ, занятости, здравоохранения, культуры, туризме и образовании», - отмечает финансовое ведомство.

Стороны также планируют обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности, воздушного сообщения, мелиорации и водном хозяйстве, нормативно-правовой базе.

В рамках МПК состоится «круглый стол» с участием представителей бизнес кругов двух стран.

Сопредседателями МПК являются министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и руководитель главного инвестиционного органа Саудовской Аравии Ибрагим аль-Омар.

Отметим, что 4-ое заседание МПК Азербайджан - Саудовская Аравия состоялось в декабре 2015 года в Эр-Рияде.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МПК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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