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Дальнее зарубежье 01.03.2019 12:47

НАТО не хочет новой гонки вооружений, но альянс должен готовиться к миру без ДРСМД - Столтенберг

НАТО не стремится к новой гонке вооружений, однако необходимо готовиться к жизни в мире, где нет Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не хочет новой "холодной войны", не хочет еще одной гонки вооружений... Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, в то время как нам нужно быть готовым к миру без ДРСМД", - заявил Й.Столтенберг на пресс-конференции в Софии.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]