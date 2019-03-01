НАТО не хочет новой гонки вооружений, но альянс должен готовиться к миру без ДРСМД - Столтенберг

НАТО не стремится к новой гонке вооружений, однако необходимо готовиться к жизни в мире, где нет Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО не хочет новой "холодной войны", не хочет еще одной гонки вооружений... Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, в то время как нам нужно быть готовым к миру без ДРСМД", - заявил Й.Столтенберг на пресс-конференции в Софии.
2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.
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