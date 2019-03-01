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ТЭК 01.03.2019 12:28

Азербайджан направил в 2018г на разведку нефтегазовых резервов около 30 млн манатов

Бюджетные расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2018 году составили 35,8 млн манатов, что на 10,9% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"В 2018 году в Азербайджане расходы на геологоразведочные работы составили 35,8 млн манатов, что на 10,9% больше, чем в 2017 году. При этом 29,5 млн манатов или 82,4% этих средств было направлено на разведку нефтегазовых резервов", - отметили в Госкомстате.

В целом, в 2018 году по сравнению с 2017 годом расходы на разведку цветных металлов увеличились на 7,7%, на черных металлов – на 5%, радиоактивных металлов - на 6,1%, на гидрогеологические работы – на 4,4%, на разведку драгметаллов – 4,3%, на региональные геолого-геофизические работы – на 9,3%.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]