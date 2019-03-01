Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что не намерен требовать от России платы за размещение на территории страны российских военных объектов.
"Сегодня у нас существуют российские базы. Сколько вы нам за них платите? Ноль. Я раскрываю военную тайну", - заявил А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.
"Буквально через год надо заключать соглашение (о продлении срока аренды военобъектов - ИФ). Я сказал, что мы с вас ни копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете", - сказал президент.
С 1995 года на территории Белоруссии размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.
Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Он также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.
РЛС "Волга" (расположено недалеко от г.Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.
Срок аренды обоих объектов составляет 25 лет.
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