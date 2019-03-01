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Дальнее зарубежье 01.03.2019 13:34

Глава МИД Пакистана не поедет на встречу министров стран ОИС из-за участия в ней главы МИД Индии

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши отказался от участия в заседании министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 1-2 марта в столице ОАЭ Абу-Даби.

Министр обосновал свое решение участием в заседании в качестве почетного гостя главы МИД Индии Сушмы Сварадж.

По словам Ш.М.Куреши, власти ОАЭ направили приглашение главе МИД Индии, несмотря на возражения Исламабада, сообщили в пятницу пакистанские СМИ.

"ОАЭ всегда помогали Пакистану в трудную минуту, но, несмотря на протест Исламабада, приглашение аннулировано не было. С Исламабадом также не проконсультировались, когда приглашали главу МИД Индии. Дели не является участником ОИС и даже не входит в число наблюдателей в организации", - сказал министр.

После теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, приведшего к гибели нескольких десятков индийских полицейских, между Исламабадом и Дели вспыхнул вооруженный конфликт, который пока не удается погасить.

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Тэги: ПАКИСТАН, ОИС, ВСТРЕЧА, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]