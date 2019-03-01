Глава МИД Пакистана не поедет на встречу министров стран ОИС из-за участия в ней главы МИД Индии

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши отказался от участия в заседании министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 1-2 марта в столице ОАЭ Абу-Даби.

Министр обосновал свое решение участием в заседании в качестве почетного гостя главы МИД Индии Сушмы Сварадж.

По словам Ш.М.Куреши, власти ОАЭ направили приглашение главе МИД Индии, несмотря на возражения Исламабада, сообщили в пятницу пакистанские СМИ.

"ОАЭ всегда помогали Пакистану в трудную минуту, но, несмотря на протест Исламабада, приглашение аннулировано не было. С Исламабадом также не проконсультировались, когда приглашали главу МИД Индии. Дели не является участником ОИС и даже не входит в число наблюдателей в организации", - сказал министр.

После теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, приведшего к гибели нескольких десятков индийских полицейских, между Исламабадом и Дели вспыхнул вооруженный конфликт, который пока не удается погасить.