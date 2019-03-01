Помпео в разговоре с главой МИД Южной Кореи пообещал и далее вести диалог Вашингтона с Пхеньяном

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва провела телефонный разговор со американским коллегой Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили итоги саммита США - КНДР, сообщило в пятницу южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Кан Ген Хва заявила, что несмотря отсутствие соглашения между США и Северной Кореей, важно то, что Вашингтон "продолжает терпеливо вести диалог с Пхеньяном".

Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи отметила, что Сеул намерен поддерживать тесное сотрудничество с США по этому вопросу.

В свою очередь М.Помпео указал на важность сотрудничества между Вашингтоном и Сеулом, добавив, что США продолжат переговоры с Северной Кореей.

Министры договорились встретиться в ближайшее время и обсудить планы дальнейших шагов после второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее японские и корейские СМИ уже сообщали, что Д.Трамп по завершению саммита с Ким Чен Ыном провел телефонные разговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тогда СМИ сообщали, что С.Абэ поддержал Д.Трампа в том, что он "не выбрал легкий компромисс" для решения северокорейской проблемы. Мун Чжэ Ини, по данным СМИ, Д.Трамп попросил о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР.

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына завершились в четверг в Ханое раньше запланированного. Лидеры США и КНДР по итогам переговоров не подписали никаких соглашений.