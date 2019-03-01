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Дальнее зарубежье 01.03.2019 14:26

Тысячи индийцев собрались на границе, чтобы приветствовать возвращение освобожденного Пакистаном пилота

В пятницу тысячи жителей Индии собрались в районе пограничного пункта Вагах, чтобы приветствовать возвращение на родину пилота индийских ВВС Абхинандана Вартамана, сбитого на днях в ходе воздушного боя на линии контроля в районе Кашмира и захваченного пакистанцами, сообщают в пятницу индийские СМИ

Пакистанские власти в качестве "жеста доброй воли" приняли решение освободить его.

Среди встречающих человека, который стал олицетворением нового конфликта между Пакистаном и Индией, его родители, которым толпа аплодировала при их появлении.

В толпе можно увидеть группы школьников с плакатами: "Надежда на мир между Индией и Пакистаном" и "Спасибо, Имран Хан (премьер Пакистана - ИФ)!"

Ожидается, что передача пленного пилота состоится позже в пятницу.

В среду два самолета ВВС Индии были сбиты Пакистаном при пересечении линии разграничения в районе Кашмира. Пакистан сообщал, что оба пилота катапультировались и были захвачены в плен. Один из пилотов был госпитализирован.

Также индийские власти сообщали о том, что в зоне обострения конфликта был сбит один самолет ВВС Пакистана.

Накануне пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.

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Тэги: ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ПИЛОТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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