Тысячи индийцев собрались на границе, чтобы приветствовать возвращение освобожденного Пакистаном пилота

В пятницу тысячи жителей Индии собрались в районе пограничного пункта Вагах, чтобы приветствовать возвращение на родину пилота индийских ВВС Абхинандана Вартамана, сбитого на днях в ходе воздушного боя на линии контроля в районе Кашмира и захваченного пакистанцами, сообщают в пятницу индийские СМИ

Пакистанские власти в качестве "жеста доброй воли" приняли решение освободить его.

Среди встречающих человека, который стал олицетворением нового конфликта между Пакистаном и Индией, его родители, которым толпа аплодировала при их появлении.

В толпе можно увидеть группы школьников с плакатами: "Надежда на мир между Индией и Пакистаном" и "Спасибо, Имран Хан (премьер Пакистана - ИФ)!"

Ожидается, что передача пленного пилота состоится позже в пятницу.

В среду два самолета ВВС Индии были сбиты Пакистаном при пересечении линии разграничения в районе Кашмира. Пакистан сообщал, что оба пилота катапультировались и были захвачены в плен. Один из пилотов был госпитализирован.

Также индийские власти сообщали о том, что в зоне обострения конфликта был сбит один самолет ВВС Пакистана.

Накануне пакистанские власти заявляли, что готовы освободить индийского пилота, если это приведет к деэскалации напряженности между двумя странами.