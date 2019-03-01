Секретарь СНБО сообщает о гибели 13 тысяч украинцев за пять лет войны

Вследствие пяти лет войны погибли 13 тыс. украинцев, в том числе 3 тыс. военнослужащих, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 тыс. младенцев, а ушли из жизни 587 тыс. человек. То есть за год украинцев стало меньше на 252 тыс. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - сказал секретарь СНБО Украины на заседании всеукраинского форума семьи в пятницу в Киеве.

Он добавил, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом, а количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 тыс.

А.Турчинов сказал, что в эту статистику добавляются "миграционные цунами, которые "вымывают" из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы".

"В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - заявил секретарь СНБО, подчеркнув, что сокращение населения становится одним из главных факторов, который грозит не просто национальной безопасности, но и самому существованию украинской нации.

"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал секретарь СНБО Украины.