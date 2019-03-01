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01.03.2019 13:29

С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!


Привычная картина перед Международным женским днем: мужчины ищут деньги для того, чтобы купить подарок на 8 марта, а дамы с нетерпением ждут этот прекрасный день. Но мужчинам - клиентам AccessBank-а не нужно искать деньги! Да и женщины, являющиеся нашими клиентами, не ждут 8-го марта для того, чтобы получить подарок.


Так, все клиенты могут воспользоваться кампанией, проводимой AccessBank с 1-го по 7-ое марта по случаю Международного дня женщин, и получить наличные кредиты до 20 тыс. манатов начиная от 20% годовых.

Кроме того, в этот период всем женщинам, предоставляется 50%-ная скидка на любой вид платежной карты "myCard".

Безусловно, женщины достойны всего самого лучшего! Выберите самое лучшее с AccessBank!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]