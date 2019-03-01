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ТЭК 01.03.2019 13:31

Белоруссия готова закупать нефть не в России, все дело в цене - Лукашенко

Белоруссия готова приобретать нефть не в России, а в третьих странах, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Налоговый маневр (. . .) мы переживем эти $400 млн (потери Белоруссии из-за реализации в РФ налогового маневра - ИФ). Закончим модернизацию (нефтеперерабатывающих заводов - ИФ) и купим нефть со стороны. Сегодня нефти - покупай сколько хочешь, дело в цене", - - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.

По словам главы государства, после модернизации НПЗ глубина переработки нефти превысит 90%, и, закупая нефть в третьих странах, Белоруссия "привезет на российский рынок чужую нефть (в виде нефтепродуктов - ИФ)".

В данной связи А.Лукашенко спросил, нужно ли это России.

Потери Белоруссии от налогового маневра в РФ связаны с сокращением доходов бюджета из-за поэтапного уменьшения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые Минск синхронизирует с Москвой. Также налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии.

А.Лукашенко заявлял, что в 2019 году потери страны по этой причине составят около $400 млн. К 2025 году суммарные потери оцениваются в сумму $10,6 млрд. Президент также сообщал, что в 2015-2018 годах из-за изменения налогового законодательства в нефтяной сфере РФ дополнительные издержки белорусской стороны составили $3,6 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]