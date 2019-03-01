Белоруссия готова закупать нефть не в России, все дело в цене - Лукашенко

Белоруссия готова приобретать нефть не в России, а в третьих странах, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Налоговый маневр (. . .) мы переживем эти $400 млн (потери Белоруссии из-за реализации в РФ налогового маневра - ИФ). Закончим модернизацию (нефтеперерабатывающих заводов - ИФ) и купим нефть со стороны. Сегодня нефти - покупай сколько хочешь, дело в цене", - - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.
По словам главы государства, после модернизации НПЗ глубина переработки нефти превысит 90%, и, закупая нефть в третьих странах, Белоруссия "привезет на российский рынок чужую нефть (в виде нефтепродуктов - ИФ)".
В данной связи А.Лукашенко спросил, нужно ли это России.
Потери Белоруссии от налогового маневра в РФ связаны с сокращением доходов бюджета из-за поэтапного уменьшения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые Минск синхронизирует с Москвой. Также налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии.
А.Лукашенко заявлял, что в 2019 году потери страны по этой причине составят около $400 млн. К 2025 году суммарные потери оцениваются в сумму $10,6 млрд. Президент также сообщал, что в 2015-2018 годах из-за изменения налогового законодательства в нефтяной сфере РФ дополнительные издержки белорусской стороны составили $3,6 млрд.
Президент Азербайджана утвердил протоколы в рамках соглашения по сотрудничеству в сфере безопасности на Каспии.
Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2019 года накоплено около $57,7 млн
Президент Алиев ожидает положительных результатов от внедрения ОМС в Азербайджане
Россия депортировала в Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в связях с армянскими спецслужбами и антиазербайджанской деятельности - СГБ
Правительство Азербайджана в 2019г направит свыше $1,3 млрд на социальные инициативы президента Алиева
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Пакистан в пятницу намерен открыть для гражданской авиации воздушное пространство над страной
Лукашенко заявляет о невозможности повторения украинского сценария в Белоруссии
Помпео пообещал главе МИД Южной Кореи терпеливо вести диалог с Пхеньяном
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»