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СНГ 01.03.2019 15:32

Лукашенко заявляет о невозможности повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторение в Белоруссии украинских событий невозможно, как минимум, при его президентстве.

"Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот. Я в этом убежден", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

"И если она атакует нас (в информационном поле - ИФ), то это глупость, потому что не знают о ситуации в Беларуси. Но в Беларуси, как в Украине, невозможно. И не будет этого, по крайней мере, при мне", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]