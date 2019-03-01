Лукашенко заявляет о невозможности повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторение в Белоруссии украинских событий невозможно, как минимум, при его президентстве.

"Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот. Я в этом убежден", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

"И если она атакует нас (в информационном поле - ИФ), то это глупость, потому что не знают о ситуации в Беларуси. Но в Беларуси, как в Украине, невозможно. И не будет этого, по крайней мере, при мне", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.