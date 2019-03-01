Правительство Азербайджана в 2019г направит свыше $1,3 млрд на социальные инициативы президента Алиева

Правительство Азербайджана в 2019 году намерено направить свыше 2,2 млрд манатов (более $1,3 млрд) на реализацию социальных инициатив в рамках указов, подписанных президентом Ильхамом Алиевым в январе-феврале текущего года.
"С начала года глава государства подписал ряд значимых для населения Азербайджана указов и распоряжений. Их общий финансовый объем превышает 2,2 млрд манатов. Вся эта сумма будет выделена из госбюджета", - сказал помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров в эфире государственного телеканала AzTV.
По его словам, все эти меры были учтены при подготовке госбюджета на текущий год. "На подготовку каждого из мероприятий было потрачено несколько месяцев», - добавил он.
Как ранее сообщалось, в январе-феврале 2019 года президент И.Алиев подписал ряд указов и распоряжений социальной направленности.
В частности, с 1 марта размер минимальной зарплаты в стране увеличен до 180 манатов (ранее 130 манатов), минимальной пенсии – до 160 манатов (ранее 116 манатов), президентской стипендии – до 210 манатов (ранее 185 манатов).
Наряду с этим, с марта число стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основе показателей успеваемости, увеличено до 16 тыс. человек.
Кроме того, с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане, повышена с 220 до 300 манатов, на 50% увеличены размеры ежемесячных пособий вынужденных переселенцев.
Президент также подписал указ о мерах по решению вопроса проблемных кредитов граждан Азербайджана.
А.Мамедов
Президент Азербайджана утвердил протоколы в рамках соглашения по сотрудничеству в сфере безопасности на Каспии.
Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2019 года накоплено около $57,7 млн
Россия не идет на переговоры о цене на газ с 2020 года - Лукашенко
Нефть стабильна в пятницу, Brent торгуется у $66,3 за баррель
УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Белоруссия хочет перекредитоваться у России на $600 млн, но отказ не будет "огромной проблемой" - Лукашенко
Пакистан в пятницу намерен открыть для гражданской авиации воздушное пространство над страной
Лукашенко заявляет о невозможности повторения украинского сценария в Белоруссии
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»