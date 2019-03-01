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Социум 01.03.2019 13:37

Правительство Азербайджана в 2019г направит свыше $1,3 млрд на социальные инициативы президента Алиева

Правительство Азербайджана в 2019 году намерено направить свыше 2,2 млрд манатов (более $1,3 млрд) на реализацию социальных инициатив в рамках указов, подписанных президентом Ильхамом Алиевым в январе-феврале текущего года.

"С начала года глава государства подписал ряд значимых для населения Азербайджана указов и распоряжений. Их общий финансовый объем превышает 2,2 млрд манатов. Вся эта сумма будет выделена из госбюджета", - сказал помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров в эфире государственного телеканала AzTV.

По его словам, все эти меры были учтены при подготовке госбюджета на текущий год. "На подготовку каждого из мероприятий было потрачено несколько месяцев», - добавил он.

Как ранее сообщалось, в январе-феврале 2019 года президент И.Алиев подписал ряд указов и распоряжений социальной направленности.

В частности, с 1 марта размер минимальной зарплаты в стране увеличен до 180 манатов (ранее 130 манатов), минимальной пенсии – до 160 манатов (ранее 116 манатов), президентской стипендии – до 210 манатов (ранее 185 манатов).

Наряду с этим, с марта число стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основе показателей успеваемости, увеличено до 16 тыс. человек.

Кроме того, с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане, повышена с 220 до 300 манатов, на 50% увеличены размеры ежемесячных пособий вынужденных переселенцев.

Президент также подписал указ о мерах по решению вопроса проблемных кредитов граждан Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: УКАЗЫ, ОБЪЕМ, ФИНАНСОВЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]