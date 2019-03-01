Пакистан в пятницу намерен открыть для гражданской авиации воздушное пространство над страной

Власти Пакистана намерены в пятницу открыть воздушное пространство страны для гражданской авиации, оно было закрыто в среду после обострения отношений с Индией в районе Кашмира, сообщает Управление гражданской авиации Пакистана.

"Пакистан вновь откроет воздушное пространство с некоторыми ограничениями", - говорится в сообщении.

Авиасообщение будет открыто в 14:00 по мск. Этот режим будет действовать до 4 марта.

Ранее на этой неделе несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС были сбиты в районе линии контроля, которая фактически разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

Накануне пакистанские власти согласились отпустить захваченного индийского пилота для снижения напряженности между двумя странами. Ожидается, что пилот вернется на родину позже в пятницу.