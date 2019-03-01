В Пекине считают своевременным рассмотреть ослабление санкций против Северной Кореи - МИД Китая

Власти КНР полагают, что смягчение санкций против КНДР помогло бы убедить КНДР окончательно отказаться от ядерного оружия, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана.

На брифинге он заявил, что СБ ООН следует рассмотреть вопрос об ослаблении санкционного режима, с учетом "положительного развития ситуации на Корейском полуострове, особенно что касается предпринятых КНДР мер по денуклеаризации".

Он отметил, что денуклеаризация и снятие санкций "должны рассматриваться и осуществляться параллельно".

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына завершились в четверг в Ханое раньше запланированного. Лидеры США и КНДР по итогам переговоров не подписали никаких соглашений.

Д.Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что принял решение "подождать", а не заключать "плохого соглашения". Позднее в интервью телеканалу Fox News он объяснил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, и это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита.

Однако на пресс-конференции в Ханое глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявлял, что в ходе переговоров с Д.Трампом Ким Чен Ын предлагал лишь частичную отмену санкций в отношении Северной Кореи.