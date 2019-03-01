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СНГ 01.03.2019 14:28

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусами в Архангельске

Два пассажирских автобуса столкнулись в пятницу в Архангельске, пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД Поморья.

"В 11.40 мск водитель автобуса МАЗ двигался по улице Тимме со стороны Соломбальского округа. На перекрёстке улиц Воскресенской и Тимме он осуществлял левый поворот. В этот момент в него врезался автобус ПАЗ, двигавшийся во встречном направлении. С ушибами разной степени тяжести к прибывшим медикам обратились семеро человек, в том числе ребёнок 2007 года рождения. Никто не госпитализирован", - отметил собеседник агентства.

На фотографиях, размещенных очевидцами в соцсетях, видно, что в аварии также участвовал легковой автомобиль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСК, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]