Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусами в Архангельске

Два пассажирских автобуса столкнулись в пятницу в Архангельске, пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД Поморья.

"В 11.40 мск водитель автобуса МАЗ двигался по улице Тимме со стороны Соломбальского округа. На перекрёстке улиц Воскресенской и Тимме он осуществлял левый поворот. В этот момент в него врезался автобус ПАЗ, двигавшийся во встречном направлении. С ушибами разной степени тяжести к прибывшим медикам обратились семеро человек, в том числе ребёнок 2007 года рождения. Никто не госпитализирован", - отметил собеседник агентства.

На фотографиях, размещенных очевидцами в соцсетях, видно, что в аварии также участвовал легковой автомобиль.