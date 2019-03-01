Нефтяники РФ договорились выполнить договоренности в рамках ОПЕК+ к апрелю, продление сделки не обсуждали

Представители нефтяных компаний на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком договорились выполнять ранее достигнутые соглашения, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов по итогам встречи.

"Договорились выполнять ранее достигнутые договоренности", - сказал он.

По словам Р.Маганова, на совещании не обсуждался вопрос о продлении сделки ОПЕК+ на второе полугодие. "Нет, не обсуждали", - сказал он.

Р.Маганов также добавил, что Россия выйдет на целевой показатель сокращения в апреле.

Глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов отметил, что компании будут выполнять все достигнутые договоренности. "Мы будем выполнять все, о чем мы договорились",- сказал он журналистам.

Первый вице-президент по экономике и финансам "Роснефти" Павел Федоров на совещании в Минэнерго заверил, что компания полностью выполняет договоренности по сделке ОПЕК+. "Было обсуждение тех квот, предписание о которых давало Минэнерго. Мы со своей стороны сказали, что все выполняем. Работа ведется согласно поручению Минэнерго", - сказал он.

В совещании участвовали топ-менеджеры "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Газпром нефти", "Газпрома", "Зарубежнефти", "Татнефти", "Русснефти", "Иркутской нефтяной компании" и "НОВАТЭКа".

Согласно договоренностям со странами ОПЕК и не-ОПЕК, Россия в первом полугодии 2019 года должна сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Была достигнута договоренность, что Россия выйдет на эти показатели снижения постепенно до апреля.

По словам А.Новака, к 1 февраля Россия вышла на сокращение добычи в 90-100 тыс. баррелей в сутки от референтного уровня - октября 2018 года. В феврале, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики, Россия снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 60 тыс. баррелей в сутки и довела ее до 1,547 млн тонн в сутки, или 11,336 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33).

В конце декабря прошлого года страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу на 1,2 млн б/с с 1 января 2019 года на полгода с возможным пересмотром решения в апреле. В Баку 18 марта пройдет заседание министерского комитета по исполнению договоренностей (JMMC). Комитет по итогам анализа ситуации на рынке может давать рекомендации министрам для принятия решения. В комитет входят Россия и Саудовская Аравия - лидеры соглашения со стороны стран не-ОПЕК и ОПЕК, а также Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман.

Внеочередная конференция ОПЕК состоится 17 апреля, а 18 апреля - пройдет заседание министерской встречи стран не-ОПЕК.