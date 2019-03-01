В эстонском городе Маарду на месте будущей часовни павшим воинам установили крест

В Эстонии в городе Маарду (Maardu) на месте будущей часовни памяти павших во второй мировой войне воинов в пятницу был установлен крест, его освятил протоиерей местного храма Архангела Михаила Димитрий Хюванен, сообщила мэрия города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, установка часовни - это важный шаг для увековечения памяти о людях, которые отдали жизни за то, чтобы их потомки жили под мирным небом.

"В январе горуправа Маарду приняла решение о строительстве часовни памяти павших во второй мировой войне воинов на мемориальном участке кладбища. В марте будет объявлен конкурс на поиск ей архитектурной идеи облика часовни, из которых будет выбрана лучшая и начато проектирование", - добавил В.Архипов.

Проект часовни памяти будет претворен в жизнь в сотрудничестве с гражданским объединением Maardu Memory. Весной будет объявлен сбор средств на постройку часовни, все желающие частные лица, предприятия и фонды смогут присоединиться к инициативе.

Кладбище Маарду было официально открыто в октябре 1997 года. В настоящий момент там захоронено более 2000 человек.

14 лет подряд на мемориальном участке кладбища в мае проходит церемония погребения останков воинов, найденных поисковиками на территории Эстонии. В общей сложности на кладбище Маарду захоронены останки 1143 солдат. В церемонии захоронения останков многих советских солдат принимали участие представители посольства РФ в Эстонии.