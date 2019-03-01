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Дальнее зарубежье 01.03.2019 16:53

Лидер КНДР начал официальный визит во Вьетнам, первый - с 1964 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу, после завершившегося накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, начал официальный двухдневный визит во Вьетнам, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

Лидер Северной Кореи прибыл в президентский дворец в Ханое, появившись впервые на публике после завершения саммита США-КНДР.

Перед тем, как войти во дворец для начала переговоров, Ким Чен Ын и вьетнамский президент Нгуен Фу Чонг совершили небольшую прогулку перед дворцом.

Лидер КНДР приветствовал вьетнамских чиновников, а также осмотрел строй почетного караула.

Это первый с 1964 года визит лидера КНДР во Вьетнам.

27-28 февраля в Ханое прошел саммит с участием лидеров КНДР и США, который закончился преждевременно. Стороны отказались от совместной пресс-конференции и подписания итогового документа.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ВЬЕТНАМ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]