Ливанское шиитское движение "Хезболла", которое на Западе связывают с Ираном, выступило с осуждением решения властей Великобритании о запрете организации, сообщают западные СМИ.
"Британское правительство оскорбило чувства и волю народа Ливана, приняв такое решение. Ливанцы считают "Хезболлу" крупной политической и социальной силой и дали движению право занимать значительные позиции в парламенте Ирана и правительстве страны", - говорится в заявлении организации.
Ранее на этой неделе в Британии заявили, что движение "Хезболла" отныне является запрещенным на территории Соединенного Королевства, в связи с чем членство в организации является в Британии уголовным преступлением
МИД Азербайджана с 1 марта начал оказывать консульские услуги через Службу ASAN
Президент Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-белорусских документов
Пашинян своими действиями заводит переговоры по Карабаху в тупик - эксперт
Нефть перешла к падению на слабых статданных из США, Brent торгуется у $65,2 за баррель
Ахадов: Урегулирование проблемы просроченных кредитов населения затронет 311 тыс. судебных исков
Россельхознадзор запретил ввоз в ручной клади и багаже растениеводческой продукции из Азербайджана
Минэкологии будет осуществлять госконтроль за оценкой влияния на окружающую среду
Азербайджан упростит процедуры для туристических групп из Китая
Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
С AccessBank на 8 марта мужчинам - шанс, женщинам - подарок!
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»