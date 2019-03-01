Ливанское шиитское движение "Хезболла", которое на Западе связывают с Ираном, выступило с осуждением решения властей Великобритании о запрете организации, сообщают западные СМИ.

"Британское правительство оскорбило чувства и волю народа Ливана, приняв такое решение. Ливанцы считают "Хезболлу" крупной политической и социальной силой и дали движению право занимать значительные позиции в парламенте Ирана и правительстве страны", - говорится в заявлении организации.

Ранее на этой неделе в Британии заявили, что движение "Хезболла" отныне является запрещенным на территории Соединенного Королевства, в связи с чем членство в организации является в Британии уголовным преступлением