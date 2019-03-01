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Дальнее зарубежье 01.03.2019 17:16

Движение "Хезболла" раскритиковало решение британских властей о запрете организации

Ливанское шиитское движение "Хезболла", которое на Западе связывают с Ираном, выступило с осуждением решения властей Великобритании о запрете организации, сообщают западные СМИ.

"Британское правительство оскорбило чувства и волю народа Ливана, приняв такое решение. Ливанцы считают "Хезболлу" крупной политической и социальной силой и дали движению право занимать значительные позиции в парламенте Ирана и правительстве страны", - говорится в заявлении организации.

Ранее на этой неделе в Британии заявили, что движение "Хезболла" отныне является запрещенным на территории Соединенного Королевства, в связи с чем членство в организации является в Британии уголовным преступлением

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Тэги: ЛИВАН, БРИТАНИЯ, "ХЕЗБОЛЛА", РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]