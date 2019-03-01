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СНГ 01.03.2019 17:46

Размещение ракет на Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.

"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине. (...) Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент подчеркнул, что "если в Украине будут размещены такие ракеты, - это катастрофа, ведь россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там".

По его словам, в данном случае в Белоруссии абсолютно солидарны с такой позицией России.

"У меня некоторые вещи, которые не публикуются, вызывают определенное беспокойство и за Беларусь. Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа", - добавил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]