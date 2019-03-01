Размещение ракет на Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.
"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине. (...) Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.
Президент подчеркнул, что "если в Украине будут размещены такие ракеты, - это катастрофа, ведь россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там".
По его словам, в данном случае в Белоруссии абсолютно солидарны с такой позицией России.
"У меня некоторые вещи, которые не публикуются, вызывают определенное беспокойство и за Беларусь. Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа", - добавил глава государства.
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