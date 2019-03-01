Россия депортировала в Баку гражданина Азербайджана, обвиняемого в связях с армянскими спецслужбами и антиазербайджанской деятельности - СГБ

Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали в Международном аэропорту Баку находящегося в розыске гражданина страны Фахраддина Аббасова, сообщает пресс-центр СГБ.

"Ф.Аббасов был депортирован из России в связи с истечением срока регистрации на российской территории. Он был задержан 28 февраля в Бакинском аэропорту и передан следствию", - отмечает СГБ.

Ф.Аббасов в Азербайджане был объявлен в розыск по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и антиазербайджанской деятельности.

СГБ отмечает, что 14 июля 2018 года Сабаильский районный суд Баку вынес решение об аресте Ф.Аббасова. Ему инкриминируются статьи 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства) и 283.1. (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации) УК Азербайджана.

«В настоящее время проводится следствие с целью оценки информации о визите гражданина Ф.Аббасова в Армению, и проведенной, как он сам заявил, встрече с представителем спецслужбы Армении, по выступлениям в онлайн-режиме из Армении, направленным против Азербайджана и территориальной целостности страны», - говорится в сообщении СГБ.

Ф.Исазаде