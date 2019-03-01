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Социум 01.03.2019 15:30

Президент Алиев ожидает положительных результатов от внедрения ОМС в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в положительных результатах от внедрения в стране с 2020 года системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Серьезные реформы проводятся в сфере здравоохранения. Принято решение, и я надеюсь, что мы перейдем в следующем году к системе обязательного медицинского страхования», - сказал И.Алиев на встрече в пятницу с группой деятелей культуры и искусства.

Он отметил успешную реализацию пилотного проекта по ОМС в ряде городов республики.

«И граждане довольны, и медицинские услуги оказываются на высоком уровне. Могу сказать, что в этих городах обеспечена полная прозрачность в сфере здравоохранения», - подчеркнул президент.

По его словам, представители международных финансовых структур, в первую очередь Всемирного банка, высоко оценивают проводимые в медицинской сфере Азербайджана реформы. «Считаю, что от этого выиграет каждый гражданин Азербайджана», - сказал И.Алиев.

Он подчеркнул, что эти реформы приведут к серьезным изменениям в системе здравоохранения.

«Потому что за истекший период мы построили современные больницы, диагностические центры во всех городах, то есть имеется инфраструктура», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул необходимость реформирования судебно-правовой системы и сферы градостроения.

«В Баку завершается процесс хаотичной застройки города. Перед Госкомитетом градостроительства и архитектуры поставлены серьезные задачи», - сказал глава государства.

Он отметил, что строительство является одним из локомотивов экономики. «Это сфера, создающая десятки тысяч рабочих мест. Однако, впредь правила застройки Баку должны основываться на генеральный план, и наш прекрасный город должен стать еще краше. Реализуются реформы в связи с городским транспортом, городским хозяйством. Считаю, что мы достигнем успеха, реализуя эти реформы», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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