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Карабахский конфликт 01.03.2019 15:35

Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести встречу в ближайшее время, говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с премьер-министром Армении в Ереване 20 февраля и президентом Азербайджана в Баку 21 февраля. Были обсуждены вопросы подготовки встречи И.Алиева и Н.Пашиняна в ближайшее время, включая возможные темы для обсуждения. Лидеры приняли предложение о встрече в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении посредников, размещенном на сайте ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что сопредседатели положительно оценили сохраняющееся отсутствие потерь на линии соприкосновения между сторонами конфликта и приветствовали развивающиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]