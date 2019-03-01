Лидеры Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в ближайшее время – ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести встречу в ближайшее время, говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с премьер-министром Армении в Ереване 20 февраля и президентом Азербайджана в Баку 21 февраля. Были обсуждены вопросы подготовки встречи И.Алиева и Н.Пашиняна в ближайшее время, включая возможные темы для обсуждения. Лидеры приняли предложение о встрече в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении посредников, размещенном на сайте ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что сопредседатели положительно оценили сохраняющееся отсутствие потерь на линии соприкосновения между сторонами конфликта и приветствовали развивающиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру.

Ф.Исазаде