Основная выручка Азербайджана в январе 2019г от ненефтяного экспорта пришлась на хурму, орехи и хлопок сырец

Азербайджан в январе 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $138 млн, что на 12% превышает показатель января 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, за отчетный месяц в структуре экспорта основной объем пришелся на хурму - $12,6 млн (спад на 6% по сравнению с январем 2018г), очищенные орехи - $12 млн (рост на 33,3%), хлопок сырец – $11,9 млн (на 83%), электроэнергию – $11,1 млн (рост в 4,3 раза), томаты – $10,5 млн (рост 32,9% ), золото - $9,7 млн (спад на 43,6%), полиэтилен - $6,5 млн (спад на 33%), метанол - $5,4 млн (в январе 2018 года не экспортировался), яблоки – $5,2 млн (рост на 62,5%).
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $46,3 млн (рост на 26,1%), Турция – $25,2 млн (рост на 9% ), Грузия - $13,6 млн (рост на 20,3%), Швейцария - $9,8 млн (спад на 45,2%) и Иран - $6,7 млн (рост в 4 раза).
Таким образом, 33,6% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.
В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.
Б.Рустамбеков
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