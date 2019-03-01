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ТЭК 01.03.2019 15:45

Нефть стабильна в пятницу, Brent торгуется у $66,3 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в пятницу благодаря сильным статданным из Китая и оптимизму по поводу торгового соглашения страны с США.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 уменьшилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,12 (0,21%) - до $57,34 за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

Из данных опроса аналитиков и анализа данных о танкерных перевозках, проведенных агентством Bloomberg, следует, что добыча в странах ОПЕК в феврале упала на 560 тыс. баррелей в сутки, до 30,5 млн б/с. Иными словами, они перевыполнили условия сделки о сокращении нефтедобычи.

Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Эти данные вызвали рост азиатских фондовых индексов и оказали поддержку нефтяному рынку.

"Настроение на финансовых рынках улучшилось, и, скорее всего, это отражается на котировках нефти", - говорит аналитик Global Risk Management Майкл Поульсен.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что американская сторона готовит итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Такие новости повысили оптимизм инвесторов в отношении того, что два крупнейших потребителя нефти в мире сумеют избежать нового витка торговой войны, который может негативно отразиться на их ВВП и, соответственно, спросе на нефть.

Вместе с тем аналитики RBC Capital Markets полагают, что рекордные объемы поставок американской нефти в Европу, зафиксированные на прошлой неделе, могут стать испытанием для европейского рынка топлива и привести к падению котировок нефти марки Brent.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]